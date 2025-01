Po to kupisz nowego MacBooka Air. Nawet jeśli masz tego najnowszego

Dla niektórych użytkowników może to być wystarczający powód do zakupu nadchodzącego modelu. Zarówno dla posiadaczy zeszłorocznego M3 Air, jak i starszych modeli M2 czy M1, możliwość korzystania z dwóch monitorów z otwartą pokrywą laptopa to ogromny plus. Bo oznacza to możliwość korzystania z wbudowanej klawiatury i cudownego gładzika MacBooka Air. Nie mówiąc o tym, że trzy ekrany > dwa ekrany.