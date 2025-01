Twój zegarek stanie się mądrzejszy. Oto nowość odnaleziona w aplikacji Google

Jest to wyraźnie więcej niż tylko przypadkowa wzmianka o Gemini, a na podstawie treści tych ciągów tekstowych z pewnością wydaje się, że Google przygotowuje się do integracji Gemini z Wear OS jako zamiennika Asystenta, tak jak był on dostępny jako opcja na telefonach z Androidem. Wygląda nawet na to, że otrzymamy Gemini wraz z obsługą słów budzenia.