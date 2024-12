Sos mieszany, mięso mieszane. Kebaby wlatują do menu linii lotniczych

Corendon Airlines, tureckie linie lotnicze, ogłosiły, że od 1 stycznia 2025 roku będą serwować na swoich lotach danie, które dotychczas nie gościło w samolotnym menu - döner kebab. Nie ma jeszcze mowy o tym, czy będzie to miks mięs, kurczak czy może coś specjalnego. Oby to nie była kula mocy. Początkowo będzie on dostępny na trasach między Niemcami a Turcją w cenie 8 euro. Linie planują również wprowadzenie do oferty ayranu, czyli popularnego w Turcji chłodnego napoju jogurtowego.