Tani telefon od Google'a. Zmiecie konkurencje w 2025 roku

Pixele od Google’a od lat cieszą się zasłużoną renomą urządzeń oferujących świetny stosunek ceny do jakości. No, prawie zawsze. Trzeba uczciwie przyznać, że w Polsce, gdzie oficjalna dystrybucja Pixeli wystartowała dopiero niedawno, ich ceny potrafią być dość wysokie w porównaniu do innych rynków. Mimo to, poza granicami naszego kraju, a często także u nas po pewnym czasie od premiery, Pixele wyróżniają się na tle konkurencji.