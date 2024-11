Elon Musk poszedł do sądu po ważny wyrok. Odpowie na pytanie, czy twoje konto w internecie, jest twoje

Pomijając relacje, jakie wiążą Elona Muska z Alexem Jonesem oraz kontrowersje wokół obu postaci, cała sprawa jest interesująca ze względu na fakt, że prawnicy X Corp. mówią wprost: ani The Onion, ani Free Speech Systems, ani Alex Jones nie posiadają żadnych praw do kont w mediach społecznościowych. O ile możemy się kłócić o prawa The Onion do kont, to nie ulega wątpliwości, że w definicji "posiadania prawa do konta" przeciętnego użytkownika internetu, Free Speech Systems i Alex Jones są właścicielami swoich profili na X.