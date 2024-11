O tym urządzeniu Steve Jobs marzył przed śmiercią. Teraz Apple wraca do tego pomysłu

[...] Bardzo chciał też zrobić z telewizorami to samo, co zrobił z komputerami, odtwarzaczami muzyki i telefonami: sprawić, by były proste i eleganckie. „Chciałbym stworzyć zintegrowany zestaw telewizyjny, bardzo łatwy w obsłudze – powiedział mi. – Byłby idealnie zsynchronizowany ze

wszystkimi twoimi urządzeniami oraz z iCloud”. Użytkownicy nie musieliby już więcej męczyć się ze skomplikowanymi pilotami do odtwarzaczy DVD i kablówki. „Będzie miał najprostszy interfejs

użytkownika, jaki można sobie wyobrazić. W końcu to rozgryzłem” [...]