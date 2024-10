Polska bioniczna ręka. Niezwykłe osiągnięcie naukowców z Politechniki Wrocławskiej

Urządzenie waży ok. 500 g, a jego maksymalna siła uchwytu wynosi ok. 100 N. Dłoń ma dziewięć aktywnych stopni swobody (niezależnie napędzanych przegubów-stawów ręki) i jest sterowana biosygnałami pobieranymi nieinwazyjnie bezpośrednio z protezowanej kończyny, co pozwala na bardziej naturalne, niż w obecnych na rynku rozwiązaniach komercyjnych, sterowanie ruchami protezy.