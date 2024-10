Android 15 wlatuje na smartfony OnePlusa. Oto czego można się spodziewać

Do tego "piętnastka" ma wprowadzać funkcje wspierające wielozadaniowość, a także rozwiązania sztucznej inteligencji. Jak na razie nie wiemy, co to będą za opcje – OnePlus ujawnia tylko, że są "zaprojektowane z myślą o realnych scenariuszach użytkowania, nowy system maksymalizuje produktywność i kreatywność, upraszczając codzienne zadania". Już w obecnym OxygenOS 14 były dostępne funkcje AI – m.in. związane z edycją zdjęć (takie jak magiczna gumka). Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać co przyniesie nowa wersja bazująca na Androidzie 15.