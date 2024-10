Gigant przeprasza, bo zarobił tylko 7 mld dolarów. Witajcie w późnym kapitalizmie

Przyznam, że mnie zamurowało, gdy przeczytałem ten list, dla pewności sprawdziłem czy to nie dzieło jakiegoś trolla, ale nie, to oficjalna strona koreańskiego Samsunga. W liście czytamy, że wyniki odbiegające od oczekiwań rynku wzbudziły obawy o podstawową konkurencyjność i przyszłość firmy, a cała odpowiedzialność za to spoczywa na barkach zarządzających. I że mamy do czynienia z delikatnym kryzysem, ale uda się go przezwyciężyć, a z tej sytuacji zostaną wyciągnięte wnioski i w przyszłości będzie już tylko lepiej. Firma znów będzie konkurencyjna i obejmie pozycję lidera nowych technologii. Samsung przyjrzy się organizacji pracy i poprawi obszary, w których są uchybienia. Nie zabrakło zapewnienia, że firma będzie komunikować się z inwestorami.