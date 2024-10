Potężny polski fintech wywalił się na plecy. Cinkciarz już nie cinkciarzuje

PKO BP S.A. poinformował, że spółki z grupy Cinkciarz.pl stanowią dla banku konkurencję i bank ma odgórny zakaz ich finansowania. Jest to kolejny przejaw rażącego naruszenia zasad równego traktowania przedsiębiorstw i utrudnianie dostępu do rynku. PKO BP S.A., jak wiele innych banków, wprowadził całkowity zakaz współpracy z podmiotami z grupy Cinkciarz.pl, co wyraźnie szkodzi nie tylko interesom Spółek, ale co więcej, godzi w dobro klientów. W związku z tym odpowiednie zawiadomienie zostanie złożone do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).