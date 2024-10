Beton, który sam się naprawia. Zatrudnili miliony małych robotników

Jedną z właściwości betonu jest to, że zawsze będzie pękał. Przy dobrym projekcie i dobrym zastosowaniu pękanie to można ograniczyć, ale nawet małe (włosowe) pęknięcia mogą powodować duże problemy. Popękany beton ma słabą odporność na wodę, a odporność betonu na zamrażanie i rozmrażanie będzie ograniczona. Krótko mówiąc, doprowadzi to do coraz większych pęknięć.