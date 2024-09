Polak wygrał 42 miliony w Eurojackpot. Jaka była na to szansa? Łatwiej jest zostać świętym

Szansa na wygraną pierwszego stopnia w Eurojackpot jest mniejsza niż szansa na zostanie świętym. W książce "Life: The Odds" autor Gregory Baer wyliczył, że do 2004 roku przez naszą planetę przewinęło się około 100 miliardów ludzi, lecz jedynie 5 tys. zostało kanonizowanych. Co oznacza, że szansa na zostanie świętym wynosi ok. 1 do 20 milionów.