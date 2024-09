USA rozpoczynają budowę pierwszego mobilnego reaktora jądrowego dla wojska

Project Pele to nie tylko krok naprzód w technologii jądrowej, ale także przykład, jak innowacje mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju. Mikroreaktor jądrowy to technologia, która ma potencjał zrewolucjonizować sposób, w jaki produkujemy i wykorzystujemy energię. Jest to rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Choć przed nami jeszcze wiele wyzwań, to pierwsze kroki już zostały poczynione. A przyszłość wygląda bardzo obiecująco.