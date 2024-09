Poprosił o porównanie zdjęć. Nie do wiary z czym przegrał iPhone 16 Pro

Możliwości aparatu w iPhonie przekraczają znacząco to, co jest możliwe do zrobienia za pomocą Lumii - w tym, jeśli chodzi o przetwarzanie zdjęć, zdjęcia nocne, tryb portretowy i wiele, wiele innych. iPhone inaczej przetwarza wykonane zdjęcia w ujęciu estetycznym, podkręcając kolory i ostrość - podczas gdy algorytm Lumii stawia na bardziej miękkie, naturalne zdjęcia. Nie wynika to jednak z technicznej wyższości telefonu Microsoftu, to decyzja niemal artystyczna.