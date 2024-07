Mają ponad 2 mln zł długu. Zawinił jeden komentarz i brudna pielucha

Skąd jednak brudna pielucha znalazła się w rękach klienta? Tu winnym jest... Amazon. Beau & Belle Littles sprzedaje jedynie nowe produkty, nie przyjmując zwrotów. Zwroty realizowane są przez Amazon, do którego klienci wysyłają produkty, które chcą zwrócić. Amazon następnie - zależnie od stanu i specyfiki produktu - je odsprzedaje lub utylizuje. W przypadku brudnej pieluszki produkt nie tylko został wbrew swej specyfice oddany ponownie do sprzedaży, ale także Amazon nie sprawdził jego stanu. Co więcej, nie był to jedyny przypadek sprzedaży używanej pieluszki, gdyż w tym samym miesiącu w którym doszło do feralnej transakcji, do Rachelle Baron napisała prywatnie jedna z klientek informując, że otrzymała poplamioną pieluszkę.