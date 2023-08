Pisarka zajrzała na Amazona i znalazła książki, których nie napisała. Tak SI podszywa się pod autorów

Amazon już od kilku lat cieszy się złą sławą z powodu niskiej jakości publikacji w ramach programu self-publishing. W najlepszym przypadku są to po prostu niezbyt atrakcyjne dla czytelników, lecz oryginalne książki, w trochę gorszym - kolorowanki dla dzieci z kradzionymi ilustracjami. W najgorszym: książki pisane przez AI, podpisane imieniem znanego autora.



Tego typu sytuacja wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych, a opisała ją sama pokrzywdzona - przedsiębiorczyni i publicystka Jane Friedman. Friedman na swoim blogu, w poście o wymownym tytule "Wolałbym, żeby moje książki były piracone niż to (lub: Dlaczego Goodreads i Amazon stają się śmietnikami)" ("I Would Rather See My Books Get Pirated Than This (Or: Why Goodreads and Amazon Are Becoming Dumpster Fires)") opisała kilka przypadków posiłkowania się jej autorytetem.