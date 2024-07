Xbox ma schować swoje konsole w Polsce. Microsoft stawia na PC i streaming

Jak wynika z informacji zdobytych przez The Verge, Microsoft już założył, że przegrał walkę o konsolowego gracza na wyżej wskazanych rynkach. To oznacza, że firma znacząco ma obniżyć podaż konsol Xbox w tych regionach, gier na nośnikach fizycznych, ograniczone też zostaną działania promocyjne i marketingowe, w tym prowadzenie wojny cenowej. Należy podkreślić, że powyższe informacje pochodzą z rzetelnego do tej pory źródła prasowego - nie zostały jednak potwierdzone przez Microsoft.