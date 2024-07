Trwa jedna z większych awarii w historii. Ale były większe. Lista TOP 9 katastrof komputerowych

Niestety, kiedy przełącznik B otrzymał drugą próbę połączenia od A podczas resetowania swojej wewnętrznej logiki, doszło do zamieszania. Oprogramowanie zostało karmione dziwnymi danymi i próbowało wykonać instrukcję, która nie miała sensu. Oprogramowanie poinformowało przełącznik B, że jego procesor CCS7 jest wadliwy, co skłoniło przełącznik B do wyłączenia się, aby uniknąć rozprzestrzeniania problemu. Niestety, przełącznik B następnie wysłał wiadomość do innych przełączników, że jest wyłączony i nie przyjmuje dodatkowego ruchu. Gdy przełącznik B zresetował się i zaczął ponownie działać, wysłał wiadomości o przetwarzaniu połączeń przez łącze CCS7. Cała sytuacja doprowadziła do tego, że przez dziewięć godzin, prawie 50 proc. połączeń telefonicznych przez AT&T nie zostało zrealizowanych, a sama AT&T straciła ponad 60 mln dol. z powodu niepołączonych rozmów.