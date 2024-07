Składany hit Motoroli ląduje w Polsce. Cena robi wrażenie

Motorola Razr 50 Ultra to niewątpliwie wspaniała propozycja, ale jak to flagowiec - kosztuje krocie. A przecież składane smartfony to rozum i godność człowieka i ostatni powiew świeżości w tym skostniałym świecie technologii, więc dobrze byłoby, żeby jak najwięcej klientów skorzystało z tej możliwości. Dlatego doceniam każdą inicjatywę, która przynosi składaki pod strzechy. I właśnie to robi Motorola razr 50, czyli najtańszy nowy składany smartfon dostępny na rynku. Od dzisiaj jest dostępny w Polsce.