Nowa reklama Google'a oburzyła internet. Całkiem słusznie

Inna kwestia to spojrzenie na sprawę z perspektywy hipotetycznego idola - tu Sydney McLaughlin-Levrone, ale moglibyśmy mówić o dowolnej innej osobie. Piosenkarce, naukowcu, dziennikarzu, podróżniku, działaczu społecznym, archetyp do wyboru do koloru. Wyobraź sobie, że przechodzisz długą drogę edukacyjną, a później zawodową, by dojść do miejsca, w którym jesteś. Stajesz się ekspertem w swojej dziedzinie, osobą uznaną za swoje dokonania. Robisz sobie selfie z nastolatkami, a rodzice robią ci zdjęcia z se swoimi dziećmi. Po jednej z takich sesji 9-letnia Oliwia wręcza ci list, wydrukowany i napisany językiem stosunkowo lepszym niż oczekiwałbyś tego po jej wieku, zakończony zdaniem "Możesz go jeszcze bardziej spersonalizować lub dodać jakieś szczegóły, które chciałbyś uwzględnić!".