Telefon z najdziwniejszym ekranem w historii. To mógł być przełom

Chociaż Gem nie jest idealnym urządzeniem - wygląda na to, że ma problemy z wydajnością (chociaż to tylko prototyp) i brakuje mu niektórych funkcji, które można znaleźć we współczesnych smartfonach - to fascynujący kawałek historii technologii, który daje nam wgląd w to, co mogłoby być hitem w innym uniwersum.