Kończy się Amazon Prime Day. Te produkty możesz jeszcze zgarnąć w promocji

Aby jednak móc kupić urządzenia w niskich cenach, będzie potrzebny pakiet Amazon Prime. To jednak nie jest problem - dostęp do tej subskrypcji kosztuje 49 zł/mies. rocznie, a pierwszy miesiąc możecie odebrać za darmo. Kupno takiego pakietu okazuje się jednak bardzo korzystne, ponieważ do dyspozycji są naprawdę duże przeceny.