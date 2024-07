Ostatnie godziny Prime Day. Te promocje są jeszcze dostępne

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to flagowy tablet koreańskiego producenta, który łączy funkcje tabletu i laptopa, nadając się idealnie do pracy, nauki i rozrywki. Wyposażony w 14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, oferuje doskonałą jakość obrazu i płynność dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Tablet napędzany jest przez procesor Snapdragon 8 gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM, co zapewnia płynność działania nawet w najbardziej wymagających zadaniach. Tablet posiada cztery głośniki wspierające Dolby Atmos oraz certyfikat IP68, co czyni go pyłoszczelnym i wodoszczelnym. Dodatkowo, integracja z rysikiem S Pen i tryb DeX sprawiają, że Galaxy Tab S9 Ultra może częściowo zastąpić laptopa. Obecnie tablet dostępny jest w promocji -24 proc. ceny pierwotnej, co czyni go najtańszą ofertą od czasu premiery.