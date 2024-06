OneXPlayer X1 to modułowy gigant - wrażenia z testu w USA

W praktyce oznacza to, że gdy chcemy sięgnąć po puszkę coli podczas rozgrywki, lepiej najpierw odłożyć handheld, by nie kusić losu. Sprawdzając odporność zawiasów mocujących w obecności pracownika Intela, ten był przekonany co do ich odporności, ale widząc pojawiającą się szczelinę między tabletem i połówką pada nie podzielałem tego optymizmu.