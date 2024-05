Gry znikają z kont EA, gracze są wściekli. Jak je odzyskać?

Co ciekawe, taki komunikat powinien pojawiać się wyłącznie w jednym wypadku - kiedy to abonament EA Play, który daje dostęp do części biblioteki gier producenta wygasa. To sugeruje, że gracze widzą błąd, którego w teorii nie powinni zobaczyć. Wielu użytkowników bowiem zaznacza, że od dawna nie korzysta z abonamentu EA Play.