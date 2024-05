Polskie superkomputery coraz mocniejsze. Mają też jedną, kluczową zaletę

Polska staje się coraz ważniejszym graczem na arenie międzynarodowej w dziedzinie informatyki naukowej. Sukces Heliosa to kolejny krok w dobrym kierunku, który pokazuje, że mamy potencjał do osiągania globalnych sukcesów. Warto śledzić dalszy rozwój polskich superkomputerów, bo z pewnością przyniosą one nam jeszcze wiele powodów do dumy.