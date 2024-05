Mobilna apka PlayStation ma dla was nowość. Łatwiej znajdziesz znajomych do zabawy

Każdy gracz choć raz znalazł się w sytuacji, w której szukał kompana (lub całej ekipy) do gry multiplayer, lecz znalezienie ich to połowa sukcesu - trzeba ich jeszcze zaprosić do znajomych, a potem w konkretnej grze wybrać ich z listy znajomych.



Zgodnie z deklaracjami producenta konsoli, wśród pracowników koncernu też są gracze z podobnymi doświadczeniami. I owe doświadczenia przekuli oni w całkiem przydatną funkcję.