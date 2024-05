Z tym smartfonem mógłbyś wymachiwać rysikiem za grosze. Ale nie będziesz

Niestety Motorola Moto G Stylus 2024 dostępna jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i do Polski sprzęt trzeba ściągać na własną rękę, co w końcu nie jest aż tak trudne. Cena nie jest wysoka, bo zaledwie 400 dol. (ok. 1600 zł), więc u nas takie cacko kosztowałoby najpewniej ok. 2000 zł. Tak naprawdę na naszym rynku nie ma konkurenta dla samsungowych telefonów z rysikiem, a taki by się przydał. Szczególnie w średniej półce cenowej, z której to smartfony są bardzo chętnie wybierane przez Polaków.