Tak niskich cen iPhone'ów jeszcze nie było. Media Markt ma niesamowitą weekendową promocję

Co z tańszymi iPhone'ami? Weźmy model 13 128 GB w kolorze czarnym, który w zestawie wraz z kuponem kosztuje 2535 zł. Gdybyście chcieli jednak przycebulić jeszcze bardziej, to niebieska wersja wyjdzie was 100 zł mniej. Dwuletni iPhone 13 to tani i dobry iPhone - idealny na start przygody ze smartfonami Apple.