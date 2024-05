Najlepszy moment na zakup iPhone’a. Kupisz go taniej i na swoich warunkach

Jednym z partnerów Apple, który zajmuje się sprzedażą jego telefonów, jest Plus. Klienci mogą dobrać iPhone’a do abonamentu na atrakcyjnych warunkach. Telekom ma wiele dobrych ofert dla osób, które planują kupić smartfon Apple – mowa o specjalnych programach Plus Odkup i Plus Wymiana oraz o Wakacjach od rat.