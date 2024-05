WhatsApp, Messenger i Instagram to stanowczo za mało. Meta szykuje coś jeszcze

Na dziś użytkownik usług firmy Meta ma aż trzy usługi do wyboru do wymieniania się wiadomościami i do nawiązywania połączeń głosowych i wideo. Praojciec wszystkich pozostałych, czyli Meta Messenger, ale też zakupione przez Metę WhatsApp i Instragram. Swego czasu Instagram miał też komunikator o nazwie Threads (sic!), ale szybko go wycofano.