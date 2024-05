Spokojnie, to nie tak, że bezprzewodowe słuchawki MA20 są tak wybitne jak „Low” czy „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (zróbcie sobie przerwę na przesłuchanie „Five Years”). Jeśli jednak uznamy, że artystę cechowała niezależność, chodzenie własnymi ścieżkami czy niewątpliwa oryginalność, to podobne elementy znajdziemy właśnie w tych słuchawkach kosztujących ok. 150 zł.