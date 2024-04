Błagali go, by w końcu stworzył tę aplikację dla rowerzystów. Rozmawiamy z twórcą Velomapy

Aplikację napisałem w React Native (Expo). Oczywiście w TypeScript. MapLibre do renderowania map. Na codzień pracuję jako Backend a ostatni raz z React Native miałem do czynienia ponad 4 lata temu więc musiałem się wielu rzeczy nauczyć na nowo. Ale na szczęście wszystko fajnie się rozwinęło i w zasadzie nie było, żadnych większych problemów z RN. Głównie to zasługa Expo, który wszystko ułatwia.