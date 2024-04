Semrush większościowym akcjonariuszem Brand24. Transakcja warta niemal 55 mln zł

Semrush zapewnić ma dostęp do swojego unikalnego i cennego know-how. Spółka ma bogate doświadczenie w content marketingu, procesowaniu płatności rekurencyjnych, czy sprzedaży do dużych korporacji. Dzięki tej transakcji, część tej wiedzy trafi do Polski, co powinno znacząco wzbogacić polski ekosystem startupów. Jedną z pierwszych decyzji jest rozbudowa polskiej załogi Brand24, co będzie niezbędne, aby wykorzystać potencjał wzrostu skali biznesu.