Alert RCB z dużymi zmianami. Zobaczysz więcej SMS-ów z ostrzeżeniami

W naszym kraju wykorzystuje się bowiem trzy stopnie zagrożeń w skali 1-3, gdzie to "jedynka" jest najniższa, a "trójka" najwyższa, najbardziej niszczycielska. Każde zjawisko meteorologiczne, które może przynieść szkody, ma przypisane wartości – w przypadku silnego wiatru stopień zagrożenia 1 jest dla wiatrów o prędkości w zakresie 54 - 72 km/h, drugi stopień to zakres od 73 do 90 km/h – stopień trzeci natomiast jest od 90 km/h.