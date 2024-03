Głupota ludzka na jednym obrazku? Naukowiec nie wytrzymał i wyjaśnił

Mike Berners-Lee obliczył, że przejechanie mili (1,6 km - autor w swojej książce stosuje mile) na rowerze elektrycznym przy prędkości ok. 20 km/h, bez pagórków ani postojów przy drodze to 3 g CO2 emisji. W przypadku zwykłego roweru jest to więcej – co najmniej 40 g – ale zależy to od... paliwa.