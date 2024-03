Instagram z nowymi funkcjami. Oto co się zmienia

Instagram został stworzony jako serwis do udostępniania zdjęć, co po dziś dzień jest jego wizytówką. Jednak w ciągu ponad 13 lat istnienia serwis zyskał wiele funkcji, które znamy z innych, popularnych serwisów społecznościowych. Mowa tu choćby o systemie wiadomości prywatnych, który został dodany do platformy w grudniu 2013 r.



Biorąc pod uwagę, że prywatne wiadomości są jedynie dodatkiem, a nie sercem serwisu, przez wiele lat Meta dawała użytkownikom minimum funkcjonalności skrzynki odbiorczej i wysyłania wiadomości. Teraz się to jednak zmienia.