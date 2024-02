Bilety największego polskiego przewoźnika w popularnej aplikacji. Na to czekali pasażerowie

Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity, regularnie chwali się sprzedażą biletów w zewnętrznych aplikacjach. Np. pod koniec stycznia w samym tylko Koleo przekroczono liczbę 7 mln kupionych sztuk – udało się to osiągnąć w niewiele ponad rok. Jeżeli chodzi o współpracę z innymi sprzedawcami, to PKP Intercity jest dobrym wzorem do naśladowania. Przewoźnik ma własną, bardzo dobrą aplikację, ale oprócz tego wejściówki dostępne są we wspomnianym Koleo, Jakdojade, mPay, a nawet wyszukać je można w Mapach Google. Nieważne gdzie pasażer kupi bilet, ważne, by pojechał pociągiem PKP Intercity – taka jest dewiza narodowego przewoźnika.