Panele fotowoltaiczne, które będą działać przez 50 lat. Producent odkrył sekret

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że panele z POE są znacznie trwalsze i bardziej niezawodne niż panele z EVA, nawet w ekstremalnych warunkach. Jak podaje w komunikacie SoliTek testy sugerują, że moduły typu szkło-szkło w POE mogą mieć żywotność przekraczającą 50 lat, co stanowi wyraźny kontrast w porównaniu ze średnią długością życia modułów fotowoltaicznych wynoszącą 25 lat. Doskonała odporność na wilgoć, odporność na efekt PID i ochrona przed promieniowaniem UV sprawiają, że POE jest odpowiednie szczególnie do wysokowydajnych ogniw wrażliwych na wilgoć.