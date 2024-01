YouTube walczy z adblockami. Blokujesz reklamy, oglądanie filmów trwa wieki

W jaki sposób? Osoby korzystające z blokerów widziały powiadomienie o wymownej treści: "odtwarzacz zostanie zablokowany po trzech wideo". Należało wyłączyć blokady albo przesiąść się na YouTube Premium. Co mogło zaboleć podwójnie, bo pakiet indywidualny podrożał do 26 zł (z 24 zł), rodzinny zaś z 36 do 47 zł. Płaci się więcej, ale nie ma co ukrywać - YouTube Premium naprawdę się opłaca: