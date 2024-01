To urządzenie podbiło CES. Wieszczą, że zastąpi smartfony, jednak bez Apple'a i innych, to się raczej nie uda

Podobna sprawa może być z tym urządzeniem. Dla zdecydowanej większości użytkowników ich smartfon – czy to iPhone, czy to Samsung (te dwie firmy kompletnie dominują światowy rynek urządzeń mobilnych) jest wystarczający. No bo przecież na Rabbit R1 od wyciągnięcia z pudełka nie będziemy mogli scrollować TikToka w nieskończoność, odkrywać coraz to kolejne wątki na Twitterze (to znaczy X-ie), oglądać Netflixa lub YouTube’a, szybko i wygodnie płacić BLIK-iem, czy rozmawiać ze znajomymi przez FaceTime, lub Discorda. Przyzwyczajenia ludzi na to nie pozwolą.