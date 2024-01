Marszałek Sejmu szykuje niespodziankę dla wszystkich Polaków. Pojawi się w lutym w telefonach

Nie da się ukryć, że Szymon Hołownia jest twarzą internetowych przemian Sejmu. To głównie za jego sprawą oglądalność transmisji z obrad wystrzeliła. Marszałek Sejmu ma swój podcast, w którym ujawnia kulisy pracy posłów i funkcjonowania parlamentu, a z mównicy poucza na temat nowych zjawisk. "To miejsce jest wasze. Żeby to już nigdy więcej nie była zamknięta twierdza" – mówił na jednym z nagrań. Ostatnia zapowiedź dobrze wpisuje się w tę filozofię.