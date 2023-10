Autor Klimatycznej Bzdury Kadencji wybrany! Jarosław Kaczyński laureatem plebiscytu

Chociaż ostateczną decyzję powierzyliśmy osobom obserwującym naszego instagrama, to Jarosław Kaczyński od początku był naszym faworytem - w końcu to utytułowany mistrz tej dyscypliny, zdobywca nagrody Biologicznej Bzdury Roku 2022 oraz Klimatycznej Bzdury Roku 2022. Co prawda, jest to bardzo niepokojące, że osoba, która de facto steruje naszym państwem wierzy w takie kocopoły, ale przynajmniej wiemy, że beznadziejna polityka klimatyczna i środowiskowa partii Jarosława Kaczyńskiego nie wynika ze świadomej chęci odebrania młodym ludziom przyszłości, a ze zwykłej ignorancji.

Organizatorzy plebiscytu Klimatyczna Bzdura Kadencji