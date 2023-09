Wyciągnij z szafy rewolwery i siodłaj konia. Red Dead Redemption 3 „jest w produkcji”

W międzyczasie Rockstar nie wydał absolutnie żadnej nowej gry. Chyba, że zaliczymy do tej kategorii fatalny remaster GTA III, Vice City i San Andreas, który właściwie nie wyszedł nawet spod ręki tego studia. Albo ostatnią wersję pierwszego Red Dead Redemption na PS4 (i PS5) oraz Nintendo Switcha. Co więcej, zapowiadany tryb online RDR 2 również utknął w martwym punkcie. Ale to temat na inny artykuł.