Canon i-SENSYS: skan dokumentu bez podnoszenia pokrywy

Jeszcze inny przykład: jako kierownik, wyłącznie ja mam dostęp do sieciowego folderu, w którym umieściłem wcześniej napisane życzenia okolicznościowe. Wchodzę do niego z poziomu dotykowego panelu na Canon i-SENSYS MF465dw, następnie drukuję jedną kopię. Podpisuję ją czarnym długopisem, kładę na podajniku szybkiego skanera i używam skrótu z drukiem dopasowanym do liczby pracowników w biurze. Kartki wkładam do kopert i dodaję do zestawu z czekoladkami. Szybka rundka po trzech pomieszczeniach i każdy otrzymuje upominek przed świętami. Niby detal, ale mi zależy.