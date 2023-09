Polacy a technologie asystenckie. Czego się boimy i komu ufamy?

Po zupełnie przeciwnej stronie znalazły się banki – wygrywają one nawet z instytucjami medycznymi i lekarzami. Być może już dziś dałoby się w banku „wykorzystać” np. wirtualnego doradcę inwestycyjnego albo ograniczyć do minimum kontakt z żywym człowiekiem na infolinii. Z badania wynika jednak, że konsumenci niekoniecznie tego chcą – tylko co trzeci badany uważa, że sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana przez banki, podczas gdy 68 proc. uważa, że użycie sztucznej inteligencji w sprawach finansowych powinien uzupełniać człowiek. ING przyznaje, że analizuje, jak można wykorzystać automatyzację, by dać klientom zarówno dobry, jak i bezpieczny produkt.



„Z badania wynika, że Polacy są bardzo otwarci, jeśli chodzi o technologie, ale też mają wobec niej duże oczekiwania. Chcą, by jedna aplikacja łączyła wiele spraw ich życia, ale kluczowa jest dla nich kwestia kontroli. Chcą np. dostawać informacje o tym, co dzieje się na ich koncie, o wszelkich podejrzanych działaniach, ale oczekują też, że będą sami decydować o tym, jakie powiadomienia otrzymują” – komentował w rozmowie ze mną Stanisław Kijowski, strategy director ING Banku Śląskiego.