IKEA Kreativ i lepiej przemyślany dom - urządzisz go w aplikacji

Po zeskanowaniu pokoju możemy dokładać do niego paluchem produkty z katalogu IKEA (jeszcze nie wszystkie są dostępne, ale stale dodawane są kolejne; co istotne, poza meblami są też akcesoria). Aplikacja odpowiednio skaluje modele 3D i rozpoznaje, gdzie są ściany, dzięki czemu można je do nich dosunąć. Do tego wykrywane są płaskie powierzchnie, na których możemy „postawić” np. lampkę.