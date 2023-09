Kamień milowy w dziejach e-sportu. Gry komputerowe z medalami na igrzyskach

Podczas 19 igrzysk olimpijskich będzie możliwe zobaczenie zawodników z całej Azji, którzy powalczą o medale w następujących grach: Arena of Valor, Dota 2, Dream of the Three Kingdoms 2, EA Sports FC, League of Legends, PUBG Mobile oraz Street Fighter V. Pierowtnie na liście znajdował się także Hearthstone, jednakże organizatorzy wycofali grę z listy po tym jak chińskie NetEase zakończyło współpracę z Blizzard Entertainment na początku bieżącego roku.