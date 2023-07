Przez lata wysyłali tajne dokumenty do wrogiego państwa. Zgubiła ich literówka

Niektórzy zapewne już się domyślają o co może chodzić. Reszcie tłumaczymy: amerykańskie wojsko domyślnie korzysta z domeny .mil. Tymczasem domena przypisana Mali to .ml. Ktoś mógłby pomyśleć, że armia amerykańska i Pentagon mają stosowne zabezpieczenia, by uniemożliwić pomyłkę - a jeśli jednak do niej dojdzie, to by poczta wysłana do Mali była nieczytelna. No to byłaby mądra myśl, ale nie zbłądziła do głów administracji Pentagonu - który w komentarzu dla Financial Times zapewnił, że pilnie zajmuje się sprawą.