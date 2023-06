Klienci tego banku będą mieli w weekend problemy z płatnościami

Jak informuje Credit Agricole na swojej stronie internetowej, w ten weekend - 11 czerwca będą przeprowadzane prace techniczne. Potrwają one z soboty na niedzielę od 0:00 do 10:00, czyli aż 10 godzin. Zostaną wyłączone niektóre funkcje. Nie będzie dostępna aplikacja mobilna, serwis internetowy do bankowości elektronicznej CA24 eBank oraz przelewy online i BLIK.